VIDEO. Tamponboek moet Duitse luxetaks omzeilen

Inlegkruisjes, maandverband, tampons… Niemand koopt ze voor z’n plezier. Het lijkt dan ook te bizar voor woorden om die producten zwaar te belasten en toch zijn er nog heel wat landen waar dat het geval is. Duitsland bijvoorbeeld ziet tampons nog steeds als luxegoederen, waardoor ze belast worden aan 19%. The Female Company heeft daar nu een slimme oplossing voor bedacht: het tamponboek.

In Duitsland worden menstruatieproducten nog steeds belast aan 19% omdat ze beschouwd worden als luxeproducten. Opmerkelijk, aangezien onder andere truffels en kaviaar een btw-tarief van 7% kennen. Ook boeken worden aan dat lage tarief belast en daarom kwam The Female Company met een inventieve oplossing. Ze verstopten 15 biologische tampons in een boekomslag, waarin je ook 46 pagina’s aan grappige feitjes over maandstonden kan terugvinden. En dat alles voor 3,11 euro omdat het product belast wordt aan een btw-tarief van 7% in plaats van 21%. Op hun website kan je trouwens nog andere menstruatiepakketten terugvinden, maar die zijn wel onderhevig aan de luxetaks.

Tampontaks







De zogenaamde tampontaks heeft wereldwijd al voor heel wat opschudding gezorgd. Groot-Brittannië verlaagde het btw-tarief op tampons en andere menstruatieproducten al in 2000 van 17,5% naar 5,5%, maar een volledige afschaffing van de taks is ten vroegste voor 2020 voorzien. In Frankrijk werd er beslist om de taks van 20% niet te verlagen, want anders zou er 55 miljoen euro minder binnenkomen bij de staatskas. In de Verenigde Staten mag elke staat dan weer zelf beslissen over het btw-tarief. In België worden tampons en dergelijke sinds vorig jaar belast aan 6% en in India geldt een taks van 0%. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel om regeringen wereldwijd ervan te overtuigen dan tampons écht geen luxegoederen zijn.