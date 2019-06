Opnames van de nieuwe ‘Fast & Furious’-film zijn van start gegaan

De opnames van de negende film in de ‘Fast & Furious’-franchise zijn van start gegaan. Protagonisten Vin Diesel en Michelle Rodriguez deelden een video na hun eerste werkdag op de set.

“Wow, kun je het geloven Letty?”, vraagt de immer aerodynamische Diesel in de clip aan zijn collega, die in de films zijn echtgenote Letty Ortiz speelt. Michelle antwoordt daarop: “De negende, negen!”. Vin noemt het in de video op zijn Instagram voorts een wonder dat de filmreeks zo ver is gekomen. “We zijn zo dankbaar, voor ons team, maar ook voor de wereld die de franchise heeft omarmd.”

Meadow Walker

Veel filmcollega’s, onder wie Fast & Furious-collega’s Jordana Brewster en Ludacris, reageerden op de post. Ook Meadow Walker, de dochter van Paul, plaatste twee hartjes als comment. Haar vader speelde tot zijn vroegtijdige dood vijf jaar geleden de rol van Brian O’Connor in de populaire filmreeks.

De negende film uit de reeks zal pas in 2020 in de zalen te zien zijn.