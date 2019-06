Is de zomerpenis een mythe of zit er meer achter?

De ene flieter is de andere niet. Penissen komen er in alle maten, van micro tot maxi. Maar uiteraard zijn er ook factoren die bij iedereen ongeveer dezelfde impact hebben. In ijskoud water lijkt je grote trots plots niet meer dan een verschrompelde wortel en ben je opgewonden, dan verschijnt er een tent in je broek. Maar wat gebeurt er bij extreme hitte?

Tijdens een hittegolf – en bij extreem warme temperaturen in het algemeen – ondergaat je lichaam heel wat veranderingen. Je vingers zetten uit, net zoals je voeten. Het zweet druipt van je voorhoofd en je hele lijf ziet er nat en lichtjes opgezwollen uit. Maar heel wat mannen beweren dat ook hun Korporaal er anders uitziet.

Opgezwollen en zweterig







Tracy Moore, journaliste bij Mel Magazine, kwam op Reddit een aantal berichten tegen van mannen die beweren dat hun penis tijdens de zomer groter is. Ze deed rondvraag op Twitter en ook daar werden die geruchten bevestigd, waardoor ze met de term “summer penis” op de proppen kwam. Onze handen, voeten en andere lichaamsdelen zetten uit tijdens de zomer omdat je bloedvaten verwijden, dus waarom zou een penis niet hetzelfde doen? Maar uit een gesprek van Moore met uroloog Jamin Brahmbhatt blijkt dat de zomerpenis wellicht niet meer dan een mythe is. Volgens hem zien penissen er bij warme temperaturen gewoon groter uit door het zweet en omdat we meer drinken, waardoor de huid wat ‘opgezwollen’ kan lijken. Paul Turek, ook uroloog, geeft in de Huffington Post dan weer aan dat er geen onderzoek is om de theorie van de zomerpenis te bevestigen. Maar, zegt hij, bij koude temperaturen is het wel zo dat je edele delen krimpen, dus het is mogelijk dat warme temperaturen net het tegenovergestelde effect veroorzaken. Denk jij dus dat je piemel groter is in de zomer, probeer dan vooral te genieten van die gedachte. Wie weet is het ook echt zo.