BIZAR. Spin bijt in penis van Nederlandse man

Een spin over je kussen zien sluipen is am een ware nachtmerrie, maar een spin die in je penis bijt tijdens je slaap is pure horror. Het overkwam een man uit het Nederlandse Friesland.

Toen hij in zijn bed lag te slapen, werd hij opeens in zijn eikel gebeten door een stalmuursluiper, een diertje van 9 tot 12 millimeter groot. Volgens Nature Today is het de eerste gedocumenteerde beet van deze spinnensoort.

Onderbroek







Deskundigen zeggen dan ook dat het toeval is dat deze man gebeten is. Ze vermoeden dat de stalmuursluiper tijdens het jagen vast kwam te zitten in zijn onderbroek en uit paniek een hapje nam. Gelukkig is het beestje niet gevaarlijk, al doet een beet uiteraard wel pijn.