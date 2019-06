Welk diploma is jouw toegangsticket tot je droomjob?

Het zijn gouden tijden voor schoolverlaters. Eén jaar na het schoolverlaten zoekt slechts 8,9% van de schoolverlaters naar werk. Hoe hoger je scholing, hoe vlotter je werk vindt. Welk diploma helpt jou aan je droomjob?

Het schoolverlatersrapport van VDAB is duidelijk: de kaarten voor jongeren op de arbeidsmarkt liggen weer goed. Slechts 8,9% van de jongeren die in 2017 de school verlieten, is een jaar later werkzoekend. Voor het vijfde jaar op rij daalt het aandeel werkzoekenden: van 13% in 2013 naar 8,9% in 2018. Dit weerspiegelt het gestage herstel van de economie.

Kies voor diploma met goede jobkansen







Kies in de eerste plaats voor een studie volgens je interesses, dromen en competenties. «Tegelijkertijd kan het schoolverlatersrapport je keuze verfijnen of bij twijfel de knoop helpen doorhakken», zegt Lindsey Marin, stafmedewerkster op de studiedienst van VDAB. «Ons schoolverlatersrapport vertelt je welke diploma’s gegeerd zijn op de arbeidsmarkt.»

Ga voor het hoogstmogelijke

Werkgevers kiezen liefst zo hoog mogelijk opgeleide jongeren. Iemand die informaticabeheer of multimedia in een TSO-richting volgde, vindt minder snel werk dan wie Toegepaste Informatica in een professionele bacheloropleiding of masteropleiding volgde.

«Wie in een doorstroomrichting zit, moet verder studeren», vult Lindsey aan. «Het is niet de bedoeling dat jongeren met enkel een ASO-diploma op de arbeidsmarkt komen. Zij moeten verder studeren. In BSO en TSO volg je best een specialisatiejaar, al kan je met een arbeidsmarktgericht getuigschrift of diploma ook direct naar de arbeidsmarkt.»

Doe werkervaring op

Kies voor duaal leren, een specialisatiejaar, opleidingen met stages of een job als jobstudent. Concreet bij de Leertijd draai je als jongere zelfs vier dagen per week mee op de werkvloer. «Wie een degelijke werkervaring kan aantonen, is waardevoller voor de arbeidsmarkt. Werkgevers houden van jongeren met werkervaring, omdat ze niet-schoolse vaardigheden aanscherpten, een netwerk opbouwden, een arbeidsattitude aankweekten waarin stiptheid, flexibiliteit en werken in team belangrijk zijn. Hiermee toon je ook een zelflerend vermogen, wat je zeker zal helpen in je snelveranderende job.»

Check jouw kans op werk

Hoe vergaat het schoolverlaters in de richting die jij volgt of wil volgen?

Zoek je eigen opleiding op via het schoolverlatersrapport van VDAB.