« Starters zijn altijd onder de indruk van de opleidingen die ze bij ons krijgen »

Het is vaak niet vanzelfsprekend om snel een passende job te vinden als je net afgestudeerd bent. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Karen Seminck en Bart Basten leggen uit hoe ze bij Jan De Nul Group jongeren rekruteren en begeleiden.

Karen Seminck werkt als HR Assistant bij Jan De Nul Group. «Om ons bedrijf onder de aandacht te brengen van studenten contacteren we onder andere scholen en studentenverenigingen. Over heel de wereld zijn we op zoek naar verschillende profielen, gaande van administratieve tot ingenieursprofielen.» De 29-jarige HR Assistant is dan ook vaak te vinden op jobbeurzen in binnen- en buitenland. «We bekijken welke profielen naar zo’n jobbeurs zullen komen en welke functies zij zouden kunnen uitvoeren bij Jan De Nul.







Naast recruiters nemen we ook collega’s uit het werkveld mee, die dankzij hun ervaring beter kunnen uitleggen wat hun job inhoudt. We merken dat dat de studenten enorm kan motiveren en helpen bij het maken van de juiste keuze.»

Match met de organisatie

«Op een jobbeurs vragen wij altijd de gegevens van de studenten, zodat zij vrijwel meteen na de beurs een mailtje in hun inbox krijgen met een link naar onze jobsite. Zo kunnen ze eenvoudig voor een job bij Jan De Nul solliciteren.»

«Sollicitanten krijgen binnen de twee weken een antwoord», verzekert Karen. «Als dat antwoord positief is, worden ze uitgenodigd voor een eerste gesprek.» Het sollicitatieproces bestaat uit een drietal rondes, met gesprekken met verschillende werknemers van Jan De Nul. «Tijdens deze gesprekken gaan we niet enkel dieper in op de technische kennis en achtergrond van de sollicitant, maar ook op de match met de organisatie», aldus de HR Assistant. Alle werknemers binnen Jan De Nul Group beschikken over dezelfde kerncompetenties: flexibiliteit, beoordelingsvermogen, prestatiemotivatie, resultaatgerichtheid en samenwerken.

Opleidingsperiode

Zodra je aan de slag gaat bij Jan De Nul Group, word je opgevangen door de JDN Academy. Bart Basten, die als Senior Superintendent Training deel uitmaakt van de JDN Academy: «Enerzijds trainen wij bemanningsleden op de verschillende scheepssimulatoren. Anderzijds is er een grote instroom van staff profielen, zoals ingenieurs, die wij meteen trakteren op een opleidingsperiode van vijf weken.»

En die opleiding begint al vanaf de eerste dag. «De starters krijgen een algemene introductie over het bedrijf. We leggen heel hard de nadruk op veiligheid», zegt Bart. «In de loop van hun opleiding gaan we ook eens aan boord van een schip, wat toch een unieke belevenis is om de technologie en het leven aan boord te leren kennen.»

Volgens Bart zijn nieuwkomers altijd zeer onder de indruk van de cursussen die ze krijgen. «Ze vinden het fantastisch dat er zoveel aandacht aan besteed wordt. Bovendien krijgen ze ook de kans om in hun verdere loopbaan nog opleidingen te volgen. Het is leuk om te zien hoe iedereen tijdens zijn of haar carrière bij Jan De Nul een evolutie doormaakt.»

Valentine Van De Putte werkt als offshore windingenieur bij Jan De Nul Group. Sinds februari is ze er aan de slag.

Hoe ben je bij Jan De Nul terechtgekomen?

«Ik ben via een studievriend bij Jan De Nul Group terechtgekomen, en na twee sollicitatierondes werd ik aangenomen. Tijdens het eerste sollicitatiegesprek sprak ik al met iemand die op de dienst werkte waar ik zou terechtkomen. Hij kon me dus meteen vertellen hoe mijn job eruit zou zien. Dat was een erg aangename ervaring die er ook voor zorgde dat ik meteen een goed gevoel had bij Jan De Nul als werkgever.»

Hoe verliepen je eerste werkweken?

«Ik werd zeer goed opgevangen door de JDN Academy. Dankzij hen wist ik meteen wat er op de planning stond voor de eerste weken en wat ik van de opleidingen mocht verwachten. Dat een bedrijf zoveel opleidingen organiseert, is echt niet vanzelfsprekend. Je krijgt technische en praktische cursussen, maar je leert bijvoorbeeld ook over het leven aan boord. Het is echt een totaalpakket.»