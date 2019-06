Werken voor de goede doelen : Marie Thielens voor BeCode vzw

Wat doe je voor werk?

«Ik ben een coach bij BeCode, een gratis training in webontwikkeling die voor iedereen toegankelijk is, ongeacht de diploma’s, geslacht of leeftijd. Zelf volgde ik deze training van 7 maanden voordat ik het team integreerde en mijn kennis op mijn beurt overdroeg. Bij BeCode leren we websites en mobiele applicaties vanaf nul te ontwikkelen.»

Wat motiveert jou om voor dit goed doel te werken?

«Delen en coderen, ikzelf ben in de plaats van de leerling­en geweest en ik ken de twijfels en onzekerheid die ze kunnen hebben. Met de BeCode mindset «I’m stuck, everybody’s stuck» helpen we elkaar en is elke leerling de coach. Ik blijf zelf constant leren met de cursisten. En dat is het mooiste. Als ik zie dat mijn studenten aan het einde van de training een baan vinden, krijg ik een boost.»

Is BeCode op zoek naar vrijwilligers of andere hulp?







«Onze opleiding is volledig gratis, we hebben altijd hulp nodig om onze missie te volbrengen, of het nu gaat om het aanbieden van gratis workshops (soft skills of technieken) aan onze studenten, om flyers te verspreiden of om ons te helpen tijdens evenementen. Het belangrijkste is om bekend te worden bij NEET-jongeren of mensen in een carrièreswitch die in de IT-wereld willen starten.»

Ben je op zoek naar een goed doel dat je als vrijwilliger of financieel zou kunnen steunen? Surf naar Goededoelen.be, een website van de Koning Boudewijnstichting.