TUC RAIL biedt pas afgestudeerden heel wat kansen

Over enkele weken belanden een heleboel pas afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Jij ook? Kijk dan zeker eens naar de vele vacatures bij TUC RAIL. Anouchka, Sam en Bertrand deden dat een paar jaar geleden ook…

Toen Anouchka tien jaar geleden haar diploma Management op zak had aan het ICHEC, had ze nooit gedacht dat ze bij TUC RAIL aan de slag zou gaan. En kijk, na 9 jaar in het filiaal van Infrabel is ze nu Project Engineer. «TUC RAIL is een bedrijf dat zich bezighoudt met grote spoorwegprojecten, overal in België maar ook in het buitenland. Ik begon als PMO (Project Management Officer) en sinds twee jaar ben ik Project Engineer. Mijn rol is de Program Manager te helpen bij het dagelijks beheer van middelen, vereisten, budgetten, enz. voor verschillende projecten», zegt Anouchka.

Impact op de samenleving







Ze werkt momenteel aan twee grote spoorwegelektrificatieprojecten in Vlaanderen. «Voorlopig rijden treinen nog steeds op diesel op deze lijnen. Het is dus een echte plus voor het milieu en voor het welzijn van de mensen. Het is geweldig om aan dit soort projecten te werken en te zien dat er een echte verbetering is voor mensen en voor de samenleving.»

Anouchka ziet haar toekomst bij TUC RAIL. Ze houdt van de diversiteit van haar job, de maatregelen die genomen zijn voor het welzijn van de werknemers, maar ook van de balans tussen haar privé- en professionele leven. «Het is een bedrijf dat ons veel vrijheid geeft in de manier waarop we projecten beheren. Ik heb het geluk dat ik leuke collega’s en een fijne werksfeer heb. Dat maakt mijn job heel aangenaam. Er is een goed evenwicht tussen werk en privé, met de mogelijkheid om van thuis te werken. Er is ook een cafetariaplan opgesteld. Daarmee kan je bijvoorbeeld een bonus inwisselen voor extra vrije dagen. Bovendien zijn onze uren flexibel. Dat is echt een troef.»

Een participatieve onderneming

TUC RAIL waakt niet alleen over het welzijn van zijn werknemers, maar luistert ook naar hen. «Elke medewerker is belangrijk in het bedrijf en heeft het recht om verbeteringen voor te stellen. Het helpt echt om deel te nemen aan de vooruitgang van het bedrijf.» De Project Engineer belicht ook de diversiteit aan opleidingen die TUC RAIL biedt op technisch en persoonlijk vlak. «Ik volgde al opleidingen over spoorwegtechnieken, bovenleidingen en communicatiewijzen. Over een paar maanden krijg ik ook een cursus mindfulness.» Tot slot doet Anouchka een oproep aan alle pas afgestudeerden. «Gezien de vele lopende projecten, zijn er momenteel heel wat vacatures bij TUC RAIL. De gezochte profielen zijn gevarieerd en – belangrijk om weten – je hoeft geen ingenieur te zijn. Net als ik kan je een managementdiploma hebben en groeien binnen het bedrijf», zegt de jonge vrouw.

« Bij TUC RAIL kan je groeien en een heel gevarieerde carrière hebben »

Bertrand Carlier, Construction Contract Manager (34):

«Na mijn studies industrieel ingenieur ging ik bij TUC RAIL aan de slag als werfleider. Gaandeweg heb ik alle nodige vaardigheden opgedaan om projectmanager te worden. Omdat we veel verschillende di­ngen doen en projecten van A tot Z verzorgen, kan je een heel gevarieerde job en een carrière met perspectief hebben bij TUC RAIL. Je kan hier echt groeien. Het is leuk voor projecten te werken die technisch erg interessant en complex zijn. Het zijn bovendien grootschalige projecten (spoorlijnen, bruggen, tunnels, seininrichting, bovenleidingen). Vanuit een maatschappelijk oogpunt geeft het ook veel voldoening omdat mensen gebruiken wat wij doen. Het is geweldig te weten dat ik een job heb die een reële impact heeft op de samenleving en de mensen.»

« Mijn ontwerp is meer dan een tekening op papier »



Sam Breugelmans, Design Engineer (28):

«Zes jaar geleden ben ik na een stage bij Infrabel aan de slag gegaan bij TUC RAIL. Ik kreeg er de kans om zowel mijn technische als soft skills verder uit te breiden. Ik ontwerp verschillende elektrische installaties van de spoorweginfrastructuur. Naast out of thebox denken vind ik het ook zeer belangrijk om goed te luisteren naar de technici. Zij hebben een goede kennis van de installaties en hun input is dus uitermate belangrijk voor het ontwerp. Wanneer de projecten worden uitgevoerd, staan wij onze collega’s op de werf ook steeds bij voor de opvolging. Ik vind het heel boeiend de evolutie en het uiteindelijke resultaat van mijn werk te zien. Het blijft niet bij een tekening op papier.»

Meer weten: jobs.tucrail.be