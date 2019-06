Drie redenen waarom Securex de ideale plaats is om je carrière te starten

Securex heeft in België zowat 1.600 medewerkers in dienst. Het bedrijf streeft ernaar dat iedereen zich van bij het begin prima voelt op de werkplek en focust op verschillende domeinen. Christine Nauwelaers (Talent Specialist) geeft drie topics aan.

1. Opleidingen

«Securex biedt jaarlijks 58.000 uren vorming aan de medewerkers, zowel over soft skills als hard skills. Het gaat heel ruim want ook op het vlak van gezondheid en veiligheid zijn er opleidingen. Die gaan bijvoorbeeld over EHBO of rugsparend werken. Door constant bij te leren, kan je evolueren en een duurzaam loopbaantraject uitbouwen. Het stimuleert om je talenten te blijven ontwikkelen. Ownership is heel belangrijk. Iedereen kan volgens zijn persoonlijke ambitie zijn loopbaan in handen te nemen. Dat willen we op alle niveaus bereiken, ook bij de managers.»

2. Groeitraject







«Interne mobiliteit is een sterk aandachtspunt. In 2018 waren er 200 vacatures, daarvan vulden we de helft in met interne medewerkers. Het toont aan dat we continue evolutiekansen willen bieden. Verticaal doorstromen is mogelijk, maar ook horizontaal kan je ervoor kiezen om in een ander segment van het bedrijf te werken gezien onze verschillende activiteitsdomeinen. Securex is daardoor een dynamische organisatie. Medewerkers hoeven niet jarenlang vast te zitten in een baan.»

3. Sterke waarden

«Vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn cruciaal en willen we elke dag voelen in de werking. Wanneer we iemand aanwerven, geven we die onmiddellijk ons vertrouwen. We geloven in onze medewerkers. Dat doen we bijvoorbeeld door hun verantwoordelijkheid te geven wat de functie van bij het begin uitdagender maakt. In die sfeer willen we nieuwkomers van start laten gaan. We hebben hen aangeworven en dat betekent dat we geloven in hun capaciteiten, zonder hen aan hun lot over te laten. Onder het motto van ‘strong together’ verwijzen we naar onze teamspirit. Als iemand met vakantie gaat, zorgen we ervoor dat hij bij zijn terugkeer geen stapel werk op zijn bureau vindt. Collega’s werken intensief samen en daar groeien vriendschappen uit voort. Er vinden dan ook activiteiten na de werkuren plaats.»