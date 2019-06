«Dankzij het traineeship ben ik helemaal klaar voor de job»

Het Waregemse TVH, specialist in onderdelen voor heftrucks en andere industriële voertuigen, zoekt technische opzoekers en aankopers en biedt hoogwaardige traineeships aan om kandidaten op te leiden voor die functies. De opleidingen combineren theoretische lessen met praktijkervaring op de werkvloer.

Nathalie De Paepe (31) Teamleader R&S

«TVH groeit exponentieel. Voor de technische vacatures organiseren we daarom zelf traineeships, zodat we mensen kunnen opleiden en zo de juiste kennis kunnen aanleren. We zoeken daarvoor mensen met een passie voor en voeling met techniek, die zich daarin verder willen ontwikkelen. Er zijn traineeships voor mensen die interesse hebben in een aankoop- of administratieve functie. Belangrijk is dat ze mee willen groeien in een omgeving die vooruit gaat en heel veel mogelijkheden biedt.»

Kim Burke (28) HR Advisor







«Onze traineeships staan open voor iedereen. De enige voorwaarde is dat de kandidaten een interesse hebben in techniek. Als een kandidaat geslaagd is na de selectieprocedure, krijgt die een contract bij TVH. Dan start een hoogstaande interne opleiding van twee maanden. Daarmee scholen we de kandidaten om tot technisch aankoper of adviseur. Dat doen we via een combinatie van theorie en labowerk. Het is ondertussen al het derde jaar dat we die traineeships organiseren en we merken dat die mensen heel gedreven zijn. Dat ze van hun hobby hun beroep hebben kunnen maken, maakt hen gelukkig.»

Aaron Nuyten (22) Junior product purchaser

«Ik heb marketing gestudeerd en ben dus commercieel ingesteld, maar tijdens het traineeship heb ik het volledige technische traject van TVH doorlopen. Ik heb letterlijk een motor gebouwd, maar liep ook een dag mee met een technisch aankoper. Dankzij de opleiding voel ik me perfect geschoold voor mijn job. Nu werk ik in een mooi bedrijf dat veel rekening houdt met zijn werknemers. Er heerst een heel goede sfeer onder de collega’s en ik heb hier een mooie toekomst voor me liggen.»

Ben je geprikkeld door de kansen bij TVH?

Dan kan je solliciteren via www.werkenbijtvh.be.

De traineeships starten in september.