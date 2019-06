Bescherm je huid, respecteer de oceaan

Zorg dragen voor de planeet gaat hand in hand met zorgen voor je huid. Daarom zet Avène zich in voor de toekomstige generaties om de natuur, waar we tenslotte allemaal samen in leven, te beschermen. Deze dubbele zorg voor de mens en zijn natuurlijke omgeving komt tot uiting in de verschillende stadia van het proces: van de selectie van de grondstoffen tot het afgewerkte eindproduct, en niet te vergeten het transport en de levering.

Hoe pakt Avène dit dubbele engagement concreet aan?

De ingrediënten voor de producten worden streng geselecteerd op basis van tolerantie en doeltreffendheid;

Avène is voortdurend bezig haar impact op het milieu tot een minimum te beperken, van de productie tot de verpakking van de producten;

Het beschermingssysteem van Avène bestaat uit 4 zonnefilters die een zeer hoge UVB/UVA-bescherming bieden en bijzonder goed verdragen worden;

De formule werd gewijzigd om de biologische afbreekbaarheid te verbeteren (Europese Test OESO301B)

WIST JE DAT:

