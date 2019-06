Zeker 15 mensen komen om door instortende tent in India

In India zijn zondag minstens 15 mensen om het leven gekomen toen een grote tent instortte tijdens een religieuze bijeenkomst. Meer dan dertig anderen raakten gewond. Dat melden lokale media. Meer dan 1.000 hindoes waren zondagavond samen gekomen in de stad Jasol, in het noordwesten van het land. Door zware regenval en wind stortte plots een tent in. Tientallen mensen werden bedolven onder het zeil en zwaar materiaal. Verschillende van hen overleden door elektrische schokken door kapotte elektriciteitskabels, anderen werden geraakt door zware palen.

Onder de gewonden zou niemand in levensgevaar verkeren.







De regering kondigde aan de families van de dodelijke slachtoffers te compenseren met 500.000 roepie (6.316 euro) en de gewonden met 200.000 (2.526 euro).

bron: Belga