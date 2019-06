WK vrouwenvoetbal – Zweedse speelsters voorbij Canada naar kwartfinales

De voetbalsters van Zweden hebben maandag de kwartfinale bereikt op het wereldkampioenschap voetbal. Zweden versloeg Canada in het Parc des Princes in de Franse hoofdstad Parijs met 1-0. De speelsters van bondscoach Peter Gerhardsson spelen in de kwartfinale tegen Duitsland. Beide ploegen konden voor de rust weinig kansen creëren. In de tweede helft was één goede aanval van Zweden goed voor de voorsprong. Kosovare Asllani gaf de bal op het juiste moment aan Stina Blackstenius. Die faalde oog in oog met keepster Stephanie Labbé niet.

Canada kreeg een goede kans op de gelijkmaker, toen Janine Beckie een strafschop mocht nemen na hands van Asllani. Keepster Hedvig Lindahl stopte de inzet van Beckie knap. Zweden maakte zich in de slotfase ook nog gereed voor een strafschop, maar arbiter Kate Jacewicz trok haar eerdere beslissing weer in wegens buitenspel. De Zweedse voetbalsters gaven de zege niet meer weg.

bron: Belga