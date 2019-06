“We scheiden van Eurowings, maar we moeten meteen naar de fitness”

“I announce that we divorce from Eurowings, but the first thing we need to do is go to the gym.” Zo heeft Christina Foerster, de CEO van Brussels Airlines, volgens de vakbonden aangekondigd dat de luchtvaartmaatschappij op eigen benen gaat staan binnen de Lufthansa-groep. De vakbonden zijn eerder positief gestemd, al moet er de komende maanden gesproken worden over besparingen. “Dit is positief nieuws”, zei Anita Van Hoof van de socialistische bediendebond BBTK na afloop van de bijzondere ondernemingsraad. Dat Brussels Airlines niet langer geïntegreerd wordt in Eurowings, maar op eigen benen gaat staan, “is wat het personeel altijd gevraagd heeft sinds de overname” van Brussels Airlines door Lufthansa.

“Ze pakken Brussels Airlines nu aan als een volwassen maatschappij”, was ook Paul Buekenhout van de christelijke vakbond ACV Puls positief gestemd. “De CEO heeft vastgesteld dat hier veel competenties zitten, waarin geïnvesteerd moet worden”, zei hij.







Over de Duitse CEO van Brussels Airlines klonk het bij de vakbonden nog dat ze bewezen heeft dat ze tanden heeft en geen marionet is van Lufthansa-topman Carsten Spohr, zoals bij haar aanstelling wel eens werd gezegd.

Wat het aangekondigde “turnaroundplan” betreft, kregen de bonden nog geen precieze doelstellingen te zien. Die oefening zal eerstdaags opgestart worden. “We verwachten tegen eind september meer duidelijkheid”, aldus Filip Lemberechts (ACLVB). Maar het personeel zal volgens hem meer gemotiveerd zijn om oplossingen te vinden, nu Brussels Airlines op eigen benen mag staan. De integratie in Eurowings ging voor velen immers niet van harte.

Het personeel op de hoofdzetel van Brussels Airlines wordt om 14.00 uur tijdens een personeelsvergadering op de hoogte gebracht van de plannen. Rond 16.00 uur zou CEO Christina Foerster de pers te woord staan.

bron: Belga