Symbolische onthoudingen bij meerderheidspartijen, maar Versnick is ereschepen

De Gentse gemeenteraad heeft maandagavond voormalig schepen Geert Versnick (Open Vld) benoemd tot ereschepen, ondanks “symbolische onthoudingen” bij meerderheidspartijen Groen, sp.a en CD&V. Versnick lag de voorbije jaren onder vuur voor belangenvermenging, gesjoemel met onkosten en andere aanklachten. Maar de politicus werd nooit veroordeeld. De Gentse gemeenteraad heeft de benoeming van Versnick tot ereschepen goedgekeurd. Zowel bij oppositie als bij meerderheidspartijen klonk daarbij kritiek op de aanvraag. Enkel Open Vld nam de verdediging van Versnick, die tot 2012 schepen en OCMW-voorzitter is geweest in Gent, op. “Men is onschuldig tot het tegendeel is bewezen”, zei fractieleider Stephanie D’Hose.

Groen keurde de aanvraag, ondanks jarenlange oppositie tegen Versnick, wel goed. Maar niet zonder tussenkomst. “Je bent pas eervol wanneer anderen dat vinden”, zegt gemeenteraadslid Tine De Moor. De partij wil de procedure om eretitels toe te kennen hervormen. Ook sp.a heeft bedenkingen bij het reglement en verwacht dat een aanvrager zelf enige ethische overweging zou maken.

CD&V, dat zich na de gemeenteraadsverkiezingen heeft vastgehecht aan Open Vld, sprak zich ook uit tegen de huldiging. “De toekenning van de titel van ereschepen aan de heer Versnick valt voor onze fractie niet te rijmen met de ambitie voor een nieuwe politieke cultuur en voor het goede imago van onze stad”, zei fractieleider Stijn De Roo.

bron: Belga