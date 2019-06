Staatsveiligheid onderzoekt vzw achter islamitische school in Genk

De Staatsveiligheid voert een onderzoek naar Lectio vzw, de organisatie die de officiële aanvraag indiende om vanaf volgend schooljaar van start te gaan met een islamitische school in Genk. Dat blijkt uit een brief van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) aan Kamerlid en Genks gemeenteraadslid Zuhal Demir (N-VA), die de brief vandaag deelde op Facebook. De doorlichting komt er op vraag van de onderwijsinspectie. Die gaat momenteel na of de school voldoet aan een reeks erkenningscriteria, zoals het gebruik van Nederlands als onderwijstaal, het naleven van de grondwet en het respecteren van de gelijkheid van vrouwen en mannen. “We kunnen u informeren dat de Staatsveiligheid door de Vlaamse onderwijsinspectie werd gevraagd om te onderzoeken of er bijzondere taken zijn in verband met de vzw Lectio waarmee de onderwijsinspectie moet rekening houden. De Staatsveiligheid zal dit onderzoek uitvoeren”, zegt De Crem in de brief aan Demir.

Over de islamschool in Genk bestaat al langer discussie. In september 2018 trok Demir, toen nog staatssecretaris, al aan de alarmbel over de mogelijke komst van zo’n islamschool, georganiseerd door Milli Görüs. Demir zei toen dat Milli Görüs een organisatie is “die kleuters sluiert, de democratie in gevaar brengt en zich bezondigt aan sharia-denken”. Nadat in mei was gebleken dat Lectio vzw de officiële aanvraag had ingediend, vroeg Demir ook die nieuwe vzw door te lichten. Ze wou weten wat de band is met Milli Görüs, waarnaar de Staatsveiligheid al eerder een onderzoek startte.







De Vlaamse overheid moet uiterlijk tegen eind augustus beslissen of de school een voorlopige erkenning krijgt. Na zes maanden zou de inspectie dan opnieuw langskomen. Pas wanneer die inspectie positief is, kan de school een definitieve erkenning krijgen.

bron: Belga