Rechtbank Ieper – Zaakvoerder slachthuis Verbist moet zich verantwoorden voor dierenmishandeling

Voor de correctionele rechtbank van Ieper is het proces gestart van Animal Rights tegen slachthuis Verbist in Izegem. De zaakvoerder en het slachthuis worden vervolgd voor inbreuken op de hygiëne en het dierenwelzijn. “We willen dierenmishandeling niet ongestraft blijft”, aldus Animal Rights Maandag werd een conclusiekalender opgesteld die de partijen toelaat te reageren op de tenlasteleggingen. Pas op 23 maart wordt de zaak ten gronde behandeld.

De twee beklaagden, het slachthuis en de zaakvoerder, worden vervolgd voor een resem aan klachten. “Het gaat niet enkel om dierenmishandeling maar ook om tal van inbreuken op de hygiëne, vastgesteld door het FAVV”, aldus advocaat Anthony Godfroid. “Meestal krijgt een slachthuis hiervoor een boete. Omdat het echter een wederkerend probleem was bij Verbist werd dit doorgegeven aan het parket. Dankzij de beelden die Animal Rights maakte, komen deze oude zaken nu ook op de rol. Het gaat dus om een erg dik dossier.”

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights verspreidde twee jaar geleden undercoverbeelden waarop te zien was hoe dieren met een elektrische prikkelaar bijeengedreven werden. Daarnaast werkte het fixatietoestel niet naar behoren en werden dieren soms onverdoofd geslacht. Animal Rights stelt zich burgerlijke partij in de zaak. “Wij hopen op strenge bestraffingen. Pas wanneer er zware sancties worden opgelegd, zal dit soort dierenleed ophouden”, zegt Els Van Campenhout van Animal Rights.

De dierenrechtenorganisatie stelt zich ook burgerlijke partij in een zaak tegen een Tielts slachthuis. Ook daar werden undercoverbeelden gemaakt van wanpraktijken. Die zaak komt voor op 25 november.

bron: Belga