Jupiler Pro League – Frank Defays wil lange tijd assistent blijven bij Charleroi

Frank Defays verliet Charleroi in 2009 als speler, nu keert hij er als assistent van Karim Belhocine terug. “En dat hoop ik lang te blijven”, verklaarde de 45-jarige ex-trainer van Virton, Moeskroen en Racing FC Union Luxemburg. “Ik loop al drie dagen met een lach op mijn gezicht. Ik ben echt heel blij met deze terugkeer naar de bron. Lang heb ik er niet over moeten nadenken. Dit is een hele mooie kans. De rol die ik bij Charleroi krijg, zit me als gegoten. Ik wil alles doen om de club aan successen te helpen. Met Belhocine klikt het heel goed. Het was meteen duidelijk dat we dezelfde normen en waarden hanteren.”

“Frank heeft altijd geweten dat hij op een dag naar huis zou komen”, reageerde algemeen directeur Mehdi Bayat. “Het was alleen wachten op de juiste omstandigheden. Ik denk dat hij met Karim een heel goed duo vormt.”

De Italiaan Mario Notaro, T2 onder Felice Mazzu, zal een andere rol bij de club aangeboden krijgen. “We willen hem graag bij de club houden”, zegt Bayat. “Hij is iemand waar we enorm veel respect voor hebben. We moeten het er nog over hebben wat zijn nieuwe taak kan zijn, welke functie we hem kunnen aanbieden en hopen dan dat hij zal accepteren.”

bron: Belga