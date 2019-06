Hele week puffen geblazen

Deze namiddag blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden. In het uiterste westen komen meer wolkenvelden voor, maar het blijft ook daar droog. Het wordt een warme dag, met maxima tussen 27 graden in de Hoge Ardennen en 32 graden in de Kempen. Er staat daarbij meestal een zwakke zuidoostelijke tot later oostelijke wind. In het noordwesten van het land kan een soms matige zeebries uit het noorden in de loop van de namiddag voor verkoeling zorgen. Dat voorspelt het KMI.

Vanavond en -nacht blijft het overal droog met hoge en middelhoge wolkenvelden. In het westen wordt het tijdelijk zwaarbewolkt. De warmte blijft lang hangen, en het kwik zakt uiteindelijk niet beneden 18 graden in de Hoge Venen en 22 graden in het centrum.

Dinsdag krijgen we opnieuw zonnig weer met hoge wolkensluiers voorgeschoteld. Het kan nog wat warmer worden met maxima van 28 of 29 graden aan de kust en tot 34 graden in de Kempen.







Dinsdagavond en -nacht wordt het lichtbewolkt tot helder. Op het eind van de nacht kunnen er aan zee lage wolkenvelden gevormd worden. De minima liggen tussen 16 graden aan zee en 21 graden in het zuiden van het land.

Woensdag blijft het in de meeste streken zonnig. Vroeg in de ochtend kan er wel wat ochtendgrijs voorkomen in het noordwesten van het land, maar die trekt vrij snel op. Enkel aan de kust kan het de rest van de dag nevelig blijven. Hierdoor blijft het kwik steken op zo’n 20 graden aan zee. Dit staat in contrast met het binnenland, waar het opnieuw zeer warm kan worden. In de Kempen en Belgisch Lotharingen verwachten we maxima tussen 31 en 34 graden. De noorden- tot noordoostenwind is eerst zwak tot matig en wordt later overwegend matig tot aan zee vrij krachtig, met daar rukwinden tot 50 km per uur.

Donderdag hangt er op verschillende plaatsen eerst ochtendgrijs, dat vrij snel op zal trekken. Hierna krijgen we overal zonnig weer met maxima tussen 22 of 23 graden aan zee en 32 of 33 graden in het uiterste zuidoosten. De noordoostenwind blijft matig of aan zee vrij krachtig.

Vrijdag wordt een zonovergoten dag met opnieuw maxima van 23 of 24 graden aan zee en tussen 25 en 31 graden in het binnenland.

bron: Belga