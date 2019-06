Gemeenteraad Antwerpen – Nieuwe Antwerpse woonnorm komt er ondanks kritiek van oppositie én meerderheid

De Antwerpse gemeenteraad heeft maandagavond groen licht gegeven voor nieuwe minimumoppervlaktes voor nieuwe appartementen, ondanks het dreigement van projectontwikkelaar Immpact om weg te trekken uit Antwerpen omdat de woningprijzen te fors zouden stijgen. Ook vanuit de oppositie én meerderheid was er kritiek te horen, maar de goedkeuring kwam er uiteindelijk toch. De nieuwe minimale oppervlakte voor een éénslaapkamerappartement wordt 60 vierkante meter, voor tweeslaapkamerappartementen 80 vierkante meter. Het stadsbestuur wil op die manier naar eigen zeggen een voldoende aanbod aan kwaliteitsvolle woningen garanderen en voorkomen dat gezinnen wegtrekken uit de stad.

“Er moeten geschikte woningen zijn voor elk type bewoner”, stelt schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA), die ook verkondigde dat Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck zijn eerdere kritiek intussen introk. “We willen een voldoende aanbod aan eengezinswoningen. Dit is simpelweg de uitvoering van het bestuursakkoord dat gaat voor een gevarieerde bevolkingssamenstelling.”

Groen, PVDA, Vlaams Belang en CD&V formuleerden verschillende punten van kritiek en pleitten voor een breder debat over het Antwerpse woonbeleid. Opvallend genoeg plaatste ook Erica Caluwaerts van coalitiepartner Open Vld vraagtekens bij de met de maatregel beoogde effecten. “We zullen na een jaar of vijftien maanden moeten monitoren of de welvaartsvlucht hiermee inderdaad daalt, de kwaliteit van woningen erop vooruit gaat, de prijzen niet exponentieel stijgen en er een sociale mix zal worden bereikt”, zei ze onder meer.

Er zijn wel nog afwijkingen op de nieuwe normen mogelijk, bijvoorbeeld indien er grote collectieve ruimtes of extra groen wordt voorzien of als het erfgoedstatuut van het pand grotere appartementen niet toelaat.

