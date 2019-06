David Goffin stijgt tien plaatsen op ATP-ranking

David Goffin boekt tien plaatsen winst op de nieuwe ATP-ranking. Daags na de finale op het ATP-toernooi in het Duitse Halle is de Luikenaar terug te vinden op de 23e plaats. In de eindstrijd ging hij met 7-6 (7/2) en 6-1 onderuit tegen de Zwitser Roger Federer, die het nummer drie van de wereld blijft. De Serviër Novak Djokovic voert nog steeds de stand aan, voor de Spanjaard Rafael Nadal. Na Roland Garros tuimelde Goffin voor het eerst sinds september 2004 uit de top 30. De Spanjaard Feliciano Lopez gaat 60 plaatsen vooruit op de ranglijst na zijn eindzege op het toernooi in Queen’s. Hij is nu 53e.

Wat verderop is er winst voor finalist op het Challengertoernooi in Blois Kimmer Coppejans (146e, +19), Ruben Bemelmans (171e, +4) en Steve Darcis (230e, +5). Arthur De Greef moet 29 plaatsen inleveren en is 212e.







Kimmer Coppejans, Ruben Bemelmans en Arthur De Greef nemen deze week deel aan de kwalificaties voor Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen.

bron: Belga