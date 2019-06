Crisis VS-Iran – Iran vraagt VS om te stoppen met “economische oorlog”

Iran vraagt aan de Verenigde Staten om te stoppen met hun “economische oorlog tegen het Iraanse volk”. Dat heeft de Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties maandag gezegd tijdens een vergadering van de VN-Veiligheidsraad over zijn land. “Om de spanningen te matigen in de volledige Golfregio, moeten de VS stoppen met hun militaire aventurisme, zoals hun economische oorlog en het terrorisme tegen het Iraanse volk”, aldus Majid Takht Ravanchi.

Eerder op de dag werd bekend dat de Verenigde Staten nieuwe, “harde” sancties uitvaardigen tegen het regime in Teheran.

Bron: Belga