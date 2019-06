Brussels Airlines krijgt eigen plek binnen Lufthansa-groep

De integratie van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines in Eurowings wordt stopgezet. Brussels Airlines zal in de toekomst nauwer aansluiten bij de andere maatschappijen van de Lufthansa-groep, zoals Lufthansa, Austrian Airlines en Swiss. Dat heeft de Lufthansa-groep maandag aangekondigd. Hoe een en ander zal verlopen, wordt de komende maanden bekeken. Er zal in het derde kwartaal van dit jaar ook een “turnaroundplan” worden voorgesteld voor Brussels Airlines, zo staat in een persbericht.

Eurowings zal zich concentreren op korte vluchten binnen Europa.







Bij Brussels Airlines vindt maandag een bijzondere ondernemingsraad plaats. Nadien wordt het personeel op de hoofdzetel op de hoogte gebracht van de plannen.

bron: Belga