Brand bij afvalverwerkend bedrijf in Tienen

Bij een afvalverwerkend bedrijf in een industriezone in Tienen woedt een felle brand. Dat bevestigt de brandweer van Tienen maandagavond. De brand is maandagavond even na 21.30 uur ontstaan bij de firma Containers Maes aan de Leeuwerikweg in de industriezone in Tienen. “Wij zijn met verschillende korpsen ter plaatse”, zegt de brandweer van Tienen.

Het is nog niet bekend of het om een uitslaande brand gaat. Op het moment dat het vuur ontstond, was geen personeel aanwezig in het getroffen bedrijf. “Er zijn geen gewonden”, stelt de brandweer.

bron: Belga