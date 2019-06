Belgische titelverdediger Nikiforov uitgeschakeld op EK

Judoka Toma Nikiforov zal zijn Europese titel niet verlengen in de categorie tot 100 kg. Op het EK, dat in Minsk plaatsvindt tijdens de Europese Spelen, verloor hij in de kwartfinales. Vervolgens ging de Brusselaar er meteen uit in de herkansingen, waardoor hij niet om het brons zal kampen. Bij de laatste acht verloor Nikiforov (IJF 13) met ippon van de Rus Arman Adamian (IJF 27). In de herkansingen bleek de Wit-Rus Daniel Mukete (IJF 47) te sterk met ippon, nadat Nikiforov eerder een waza-ari had laten optekenen. Na de kamp bleef onze landgenoot op de tatami liggen en hield hij zijn linkerschouder vast.

Eerder op de dag versloeg Nikiforov de Let Jevgenijs Borodavko (IJF) met waza-ari, en de Azerbeidzjaan Zelym Kotsoiev (IJF) met waza-ari in de Golden Score.







Zaterdag bezorgde Jorre Verstraeten België brons in de klasse tot 60 kg. Een dag later kroonde Matthias Casse zich tot Europees kampioen in de categorie tot 81 kg.

bron: Belga