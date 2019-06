Belgen in het buitenland – Leandro Trossard bevestigt transfer naar Brighton

Leandro Trossard heeft maandagavond zelf bevestigd dat hij Racing Genk verlaat voor het Engelse Brighton. “Dinsdag leg ik medische testen af bij Brighton. Spelen in de Premier League is een wens die uitkomt”, plaatste de 24-jarige winger op zijn Facebookpagina. “Ik zou de Genkse supporters willen bedanken voor de afgelopen jaren. De titel was een mooi afscheid van deze mooie club. Jullie zijn een echte steun voor mij geweest, als jongen van de streek. Als Limburger draag ik jullie altijd in mijn hart.”

Trossard is een jeugdproduct van Genk. Na uiteenbeurten bij Lommel (2012-2013 en 2014-2015), Westerlo (2013-2014) en Oud-Heverlee Leuven (2015-2016), kwam hij er in 2016 in de hoofdmacht terecht.

Brighton & Hove Albion eindigde vorig jaar op de zeventiende stek in de Premier League, net boven de degradatiestreep. De club zou naar verluidt twintig miljoen euro op tafel leggen voor Trossard, die al twee keer geselecteerd werd voor de Rode Duivels, maar nog geen cap pakte. Daarmee zou het de duurste uitgaande transfer in de Genkse clubgeschiedenis worden. Met Theo Bongonda, die voor een Belgische recordsom van zeven miljoen euro werd weggeplukt bij Zulte Waregem, hebben de Limburgers al een vervanger in huis. Bij Brighton wordt Trossard ploegmaat van Anthony Knockaert (ex-Standard), Mathew Ryan en José Izquierdo (beide ex-Club Brugge). Ryan kent hij bovendien nog van bij Genk, waar de Australiër met een korte uitleenbeurt actief was.

bron: Belga