AWV-woordvoerster Veva Daniels gemeenteraadslid voor Groen in Haacht

Veva Daniels (31), nationaal woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), wordt gemeenteraadslid voor Groen in Haacht. Ze volgt maandagavond tijdens de gemeenteraad het ontslagnemend partijlid Paul De Troyer op. De groene fractie in Haacht telt vier verkozenen op 23 raadsleden en maakt sinds dit jaar terug deel uit van de oppositie. Daniels wil zich in de Haachtse gemeentepolitiek gaan toespitsen op mobiliteit en verkeersveiligheid. “Uiteraard willen wij met Groen een andere mobiliteit in onze gemeente. Haacht is immers nog te veel gefocust op de auto. Natuurlijk moeten we ook bereikbaar blijven. Een nieuw mobiliteitsplan waarbij er in eerste instantie aandacht is voor fietsers en voetgangers en een logisch parkeerbeleid staat hoog op de groene agenda”, aldus het nieuwe raadslid.

Daniels kwam naar eigen zeggen een aantal jaren geleden in Haacht wonen omwille van de vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de bruisende lokale economie. “Alles wat we nodig hebben is op wandelafstand. Lokale economie en mobiliteit/verkeersveiligheid gaan hand in hand. Meer lokale winkels die op fiets- en wandelafstand zijn betekent meer verkeersveiligheid en minder files.”







bron: Belga