Africa Cup 2019 – Tunesië en Angola spelen 1-1 gelijk

Op de Africa Cup in Egypte hebben Tunesië en Angola maandag 1-1 gelijkgespeeld. Bij de rust stonden de Tunesiërs 1-0 voor in Suez. Het was Eupen-spits Youssef Msakni die in de 34e minuut vanop de penaltystip de score opende. Djalma Campos sleepte in de 73e minuut een onverhoopt punt uit de brand voor Angola. Net als Msakni maakte Dylan Bronn (AA Gent) de 90 minuten vol voor de Tunesiërs. Anice Badri (ex-Moeskroen) mocht elf minuten voor tijd komen opdraven.

Mali en Mauritanië spelen maandagavond de tweede wedstrijd in groep E.

.







bron: Belga