“Zonnebrand voel je pas als het te laat is”

Met temperaturen boven de dertig graden mogen we gerust spreken van een hittegolf. Dat is fijn om van het strand en de zee te genieten, maar het belang van insmeren kan niet genoeg benadrukt worden.

Willen we allemaal geen zomers, bruin kleurtje hebben? Dat oogt mooi, maar toch moeten we op onze hoede zijn voor dergelijke brandende zon. Het is immers zo dat dat bruin kleurtje het gevolg is van zonschade aan de huid.







Ons lichaam maakt in een paniekreactie immers een dikkere en bruinere huid aan om ons te beschermen tegen verdere UV-straling. “Wanneer je de huid blootstelt aan te veel UV-straling zal de huid als reactie op de schade meer pigment gaan aanmaken. Dat pigment gaat dan als een soort parasolletje boven de celkern liggen, om het daarin liggende DNA te beschermen tegen de UV-straling”, legt Michelle van Rossum, dermatoloog aan het Radboudumc in Nijmegen, uit aan Scientias.

Schade zonder het te weten

Stel je jezelf te lang bloot aan UV-straling, dan gaat je huid verbranden. Het gevaar dat daarin sluipt, is het feit dat je pas enkele uren na de aangebrachte schade voelt en ziet dat je huid aan het verbranden is.

Insmeren voordat je in de zon komt, is dus een must. “Zonverbranding is niet een onmiddellijk effect. Daar vergissen mensen zich misschien wel eens in. Als je jezelf brandt aan een strijkbout verbrandt de huid onmiddellijk en weet je ook gelijk wat de oorzaak is. Maar UV-straling kunnen we niet horen, voelen of zien. Op het moment dat je huid roze begint te kleuren heb je je dosis al lang te pakken, want het effect zonverbranding komt in feite enkele uren nadat de blootstellingslimiet is overschreden”, vertelt Harry Slaper, top-expert Straling en Veiligheid aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Huidkanker

Zonnebrand doet niet alleen pijn, je kan er ook huidkanker door ontwikkelen. De snelheid waarmee dit gebeurt is, afhankelijk van je huidtype, de intensiteit en de duur van het contact.