Wat draag je op kantoor bij 35 graden?

De temperaturen rijzen deze week de pan uit. Leuk (of niet) voor zij die vakantie hebben, maar de meesten van ons moeten gewoon gaan werken. Op kantoor is het bij zulke temperaturen vaak snikheet en benauwd – behalve als je gezegend bent met goede airco. Maar wat doe je aan als je niet wil smelten en toch nog professioneel wil overkomen?

Kledingvoorschriften verschillen sterk van werkgever tot werkgever. Sommige werknemers moeten zich kleden als een echte businessman of -vrouw, andere zijn dan weer niet gebonden aan richtlijnen. Deze tips vormen een middenweg en zorgen ervoor dat je het hoofd koel houdt en toch nog verzorgd overkomt.

Wit hemd







Een klassieker om mee te beginnen. Het witte hemd maakt al jaren deel uit van onze garderobe, maar blijft nog steeds een klassevolle optie. Bovendien kan zo’n hemd ook makkelijk heel erg luchtig zijn. Kies liefst voor natuurlijke materialen zoals zijde, katoen of linnen. Natuurlijk is er ook nog een verschil tussen een dicht geweven, zwaar katoenen hemd of een luchtig, nauwelijks aanwezig stofje. Voel in de winkel daarom goed aan de verschillende opties en ga voor de laatste variant.

Wijde broeken

Jeans zijn een absolute no-go bij temperaturen boven de dertig graden. Ze plakken aan je benen, wegen zwaar en zorgen er simpelweg voor dat het lijkt alsof je ieder moment kan smelten zoals een waterijsje in de zon. Gelukkig zijn wijde broeken op dit moment helemaal on trend en vind je tientallen varianten in de winkelrekken. Ga bijvoorbeeld voor een model tot op de grond – dat verlengt je benen ook nog eens – of kies voor een culotte-model. Ook hier kan je beter gaan voor natuurlijke stofjes, want die laten je huid nu eenmaal beter ademen.

Midi

Sommige werkgevers zijn niet zo happig op mini jurkjes en rokken. Of dat al dan niet terecht is, laten we in het midden, maar wat doe je dan wel aan? De midi variant. Die is vandaag de dag alomtegenwoordig in het straatbeeld, of het nu gaat om jurken of rokken. Kies voor een exemplaar dat past bij je lengte, zodat het niet lijkt alsof je gewoon een te korte maxi jurk hebt aangetrokken. Wil je het nog luchtiger maken, dan zijn er ook heel wat exemplaren met split te vinden. Subtiel, maar effectief.

Kort kostuum

Matchende broekpakken in de gekste kleurtjes waren nog nooit zo hip als nu. Maar hoe je het ook draait of keert: zo’n ding is in de zomer al snel te warm. Gelukkig is ook de korte variant van het kostuum steeds couranter. De shortjes zijn bovendien vaak ‘gepast’ qua lengte, waardoor je er niet uitziet alsof je elke minuut naar het strand gaat vertrekken. Kies ook een model uit waarvan het jasje niet te strak zit, want hoe strakker, hoe warmer. Oversized is perfect om lekker koel te blijven en er toch goed uit te zien.

Sandalen

Heb je te warm aan je voeten, dan breekt het zweet je ook op andere plekken al snel uit. Kies daarom voor open schoenen zodat je het daar alvast niet (veel) te warm hebt. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je in je teenslippers op kantoor verschijnt, maar sandalen kunnen er ook heel chic uitzien. Je kan kiezen voor een platte variant, lekker comfortabel, of voor hakken. Als je niet zo handig bent op hakken, dan laat je die beter links liggen bij al te hoge temperaturen, want van al dat zweet gaan je voeten al snel glibberen in je schoenen en valpartijen zijn allesbehalve classy.