VIDEO. 103-jarige vrouw wint goud op 50 meter sprint tijdens Senior Games

Je bent nooit te oud om te leren. Dat bewees de 103-jarige Julia Hawkins die goud won op de 50 meter sprint tijdens de Amerikaanse Senior Games. En dat terwijl ze pas op 101-jarige leeftijd startte met looptrainingen.

In New Mexico zijn de tweejaarlijkse Senior Games van start gegaan. Daarin nemen Amerikaanse bejaarden het tegen elkaar op in verschillende sporten. Een sporttak die elk jaar op veel aandacht kan rekenen is atletiek, een discipline waarin sprintkoningin Julia “Hurricane” Hawkins haar bijnaam ook dit jaar alle eer aandeed. In de categorie van honderdjarigen, spurtte de 103-jarige vrouw naar de overwinning op zowel de 50 meter als de 100 meter sprint. Op de 50 meter liep ze zelfs een nieuwe recordtijd.

Het is niet de eerste keer dat de kranige vrouw een topprestatie neerzet. Zo brak ze tijdens de vorige editie de records op de 60 meter en 100 meter sprint met looptijden van respectievelijk 24,75 en 40 seconden. Opmerkelijk is dat de vrouw uit Louisiana pas op 101-jarige leeftijd begon met trainen. Nu oefent de eeuwelinge dagelijks in haar tuin.

“Ik bezit een grond met een oppervlakte van een hectare. Daarop staan meer dan 50 verschillende soorten bomen die ik dagelijks onderhoud”, vertelde de vrouw aan KRQE, de lokale krant van gaststad Albuquerque. Met haar overwinning wil ze andere ouderen tonen dat het nooit te laat is om met iets nieuws te beginnen: “Ik hoop dat dat ik anderen inspireer om gezond te leven en hen help beseffen dat je zelfs op mijn leeftijd nog tot veel in staat bent.”