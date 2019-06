Twee Thaise voetballertjes willen na redding uit grot duiker worden

Na hun dramatische redding uit een grot een jaar geleden willen twee Thaise voetballertjes zelf duiker bij de marine worden. De twaalf kinderen en hun co-trainer hebben maandag in hun woonplaats Mae Sai voor het eerst op een persconferentie uitleg gegeven.

Op 23 juni vorig jaar werd de plaatselijke U16-voetbalploeg Moo Pah na een excursie in een grot door wassend water verrast. De redding kwam pas zeventien dagen later, en was onder meer het werk van duikers uit het buitenland. Marineduiker Saman Kunan kwam bij de operatie om het leven.

Tweede vader







Op hun persconferentie kondigden twee voetballers aan later duiker bij een speciale eenheid van de Thaise marine te willen worden. «Ik wil het land iets teruggeven. En bovendien zien deze officieren er zo cool uit», zei de vijftienjarige Prajak Sutham. De eveneens vijftienjarige Adul Sam-On zei dat de omgekomen duiker «als een tweede vader voor ons allen was». «Mijn leven is erg veranderd», zei de jongste, Chanin Vibulrungrueng (12).

Netflix

In Thailand komt ook de film «The Cave» over het drama in de Thaise bioscopen en de Amerikaanse streamingdienst Netflix draait er ook een serie over.