‘Thuis’-actrice heeft onaangename ervaring: “Die hufter heeft chance gehad”

Tina Maerevoet heeft een pijnlijke confrontatie gehad met een man in een winkel. Die schepte op over asbest, terwijl haar vader gestorven is aan de kankerverwekkende stof.

De actrice die de rol van Paulien vertolkt in de Eén-serie ‘Thuis’ zag zondag in een winkel hoe een breedgeschouderde man zich neerbuigend gedroeg tegenover de winkeluitbater. Hij wenste op een speciale manier te betalen, maar de winkeluitbater begreep niet wat hij bedoelde. Daarop lachte de klant hem uit: “Daarom zijt gij geen bankdirecteur geworden maar staat gij hier maar achter de kassa hé”, smaalde hij.

Asbest







De 35-jarige actrice uit Boom was gedegouteerd door zijn reactie, maar liet het betijen. De man verliet de winkel en vroeg een vuurtje aan de Tina’s vriend, die buiten op haar wachtte. “Nee, ik ben gezond, ik rook niet”, reageerde haar vriend. “Gezond, gezond, ik ben gezond, ik breek elke dag asbest af, en kijk eens”, respondeerde de man. Waarop Tina’s vriend: “Ik zou dat niet te luid verkondigen want mijn vriendin haar vader is gestorven door asbest”. En alweer toonde de man zich van zijn kleinste kant: “Ocharme zenne”.

Opvoedende tik

Toen Tina achteraf hoorde van haar vriend wat de man verkondigde, liep ze rood aan. Begrijpelijk, want haar vader is enkele jaren geleden gestorven aan de gevolgen van asbest. “We zijn zondag 23 juni. Mijn papa zou vandaag 67 jaar geworden zijn. Ik probeer altijd het goede in mensen te zien en ben geen agressief type. Maar die hufter heeft ‘chance’ gehad. Als jullie in de toekomst dergelijke inhoudsloze kleerkasten tegenkomen, die opscheppen over asbest, geef ze gerust een onvergetelijke opvoedende tik van mij”, schrijft ze op Facebook.