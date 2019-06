Onderzoek: Mensen willen meer betalen voor ‘duurzaam’ vliegen

Vliegen wordt steeds goedkoper, maar niet duurzamer. We pakken massaal het vliegtuig en dat heeft best wat impact op de natuur. Er worden allerlei maatregelen geopperd om dat terug te dringen. En wat blijkt? Mensen zijn best bereid hun steentje bij te dragen.

Uit een onderzoek van Vliegtickets.nl blijkt dat de helft van de Nederlanders 25 cent per ticket extra wil neerleggen om het negatieve effect op het milieu te compenseren. Dat bedrag blijkt ook het maximum te zijn.

Te weinig informatie







Wel vindt 94,4%van de bevraagden het belangrijk om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Nog meer mensen zijn zich bewust van het effect van vliegen op het milieu. Nog geen 40% is van plan om wat minder te vliegen. Maar 44,4% blijft net zoveel vliegreisjes maken.

Waarom we allemaal blijven vliegen? 69,9% van de respondenten vindt dat ze niet genoeg informatie krijgt over milieumaatregelen vanuit de luchtvaartmaatschappijen. Wel hebben ze ideeën over hoe dat moet: de ondervraagden vindt dat de luchtvaartsector CO2-uitstoot moet verminderen, aan het biobrandstof moet en meer duurzame producten moet gebruiken. Ook moeten ze wat aan het afval doen.