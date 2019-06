Met deze truc kruipen geharde nachtbrakers vroeger onder wol

Veel te laat gaan slapen en tot na de middag in bed liggen ronken: voor de doorwinterde nachtbraker een kwalijke gewoonte die eenvoudig afgezworen kan worden. Drie weken met de gordijnen open slapen en je bedtijd vervroegt al met twee uur.

De studie, die verscheen in het magazine Sleep Medicine, wees uit dat er relatief eenvoudig te sleutelen valt aan het slaappatroon van laatslapers. Dat laat onder wol kruipen nefast is voor de gezondheid is volgens onderzoeker Andrew Bagshaw van de universiteit van Birmingham alvast zonneklaar. Het zou vermoeidheid overdag en mentale dipjes in de hand werken.

Meer dagstructuur







Bij wijze van experiment moest een groepje deelnemers drie weken lang twee tot drie uur vroeger opstaan dan gewoonlijk en de gordijnen openen om zoveel mogelijk buitenlicht te laten invallen in de slaapkamer.

Ook moesten ze ’s avonds twee tot drie uur eerder het bed opzoeken en blootstelling aan licht zoveel mogelijk beperken. Ook moesten ze zo snel mogelijk na het ontwaken ontbijten en elke dag op een vast tijdstip lunchen. De avondmaaltijd mocht pas na 19 uur genuttigd worden.

Deze simpele ingrepen in de dagstructuur van de proefpersonen leidden niet alleen tot een veranderend slaappatroon, maar ook tot betere prestaties in de ochtend, betere eetgewoontes, een betere mentale gezondheid en minder stress.