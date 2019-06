Karolien Debecker hekelt buren die gras afrijden op zondag

Radiopresentatrice Karolien Debecker is niet te spreken over mensen die het gras afdoen op zondag. “Moet je de mensen hun rust niet gunnen op zondag?”, klinkt het.

Karolien Debecker stoorde zich zondag aan enkele buren die hun gras maaiden en daarmee de rust verstoorden in de omgeving. Ze trok naar Twitter om de kwestie aan te kaarten. “Mensen die op zondag het gras afrijden en het terras elektrisch schuren: wie zijn ze, wat drijft hen en schuif ik een grote of middelgrote drol door hun brievenbus?”, klinkt het.

Stress







De 40-jarige Radio 1-presentatrice betreurt voornamelijk het feit dat het lawaai haar stress oplevert. “Ik vind het niet gemakkelijk om 6 dagen op 7 lawaai te horen. Ik kom tot rust als ik op dag 7 even de vogels hoor. Ik ben er waarschijnlijk veel gevoeliger aan dan anderen maar lawaai veroorzaakt altijd een lichte vorm van stress. Blijkbaar (on)bewust bij ieder van ons”, schrijft ze.

Overdreven reactie

Haar volgers reageren verdeeld op haar frustratie. Mensen die niet akkoord zijn met haar stelling wijzen onder meer op het feit dat er vaak geen tijd is om het gras te maaien doorheen de week. “Bij ons is het: gras afdoen op zondag of niet afdoen. Want zoals eerder al vermeld, dat gaat dus wel niet voor iedereen op dinsdagavond. Of net dan regent het”, klinkt het onder meer. Anderen vinden het onverdraagzaam van haar en hebben het over een overdreven reactie en een oubollige regel.

Afhankelijk van plaats tot plaats

Of je het gras mag afrijden op zondag wordt bepaald van gemeente tot gemeente. In de ene gemeente mag het (op bepaalde uren), in de andere helemaal niet. Boetes worden in de praktijk echter nauwelijks uitgeschreven.