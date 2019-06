Dit modeaccessoire is drie keer smeriger dan een toiletbril

Er zijn zo van die dingen waarvan we weten dat we ze regelmatig schoon moeten maken. Denk bijvoorbeeld aan de lakens verversen, de vloer stofzuigen of je onderbroek in de was doen. Maar anderzijds zien we heel wat dingen gewoon over het hoofd omdat we er niet bij stilstaan dat ze vuil zijn. Met als resultaat dat ze al snel vuiler zijn dan een toiletbril.

Denk je aan de toiletbril, dan denk je waarschijnlijk spontaan aan vuiligheid en bacteriën. We gaan natuurlijk niet beweren dat het toilet een toonbeeld van hygiëne is, maar toch is de situatie eigenlijk niet zo ernstig. Zeker niet als je de toiletbril vergelijkt met je horloge…

Zonnebrillen- en horlogespecialist Tic Watches testte tien verschillende soorten horloges op bacteriën en andere viezigheid. Wat bleek? Het gemiddelde horloge is maar liefst drie keer vuiler dan een toiletbril. Vooral plastic en lederen exemplaren doen het slecht; een van de testpersonen droeg een Fitbit en die was acht (!) keer smeriger dan een toiletbril. En dat terwijl het modeaccessoire op regelmatige basis aan je gezicht, je glas, je bord en je uitwerpselen komt. Dat is natuurlijk ook meteen de reden waarom horloges zoveel bacteriën verzamelen. Het onderzoek wees helaas ook uit dat 24% van de Britten hun horloge nooit poetst en 21% doet het minder dan een keer per zes maanden. Wij beginnen alvast met poetsen!