Slanker Brussels Airlines krijgt eigen plek binnen Lufthansa

Het lijkt erop dat de Lufthansa-groep haar dochter Brussels Airlines zowel zalft als slaat. Aan de ene kant krijgt Brussels Airlines een eigen plek binnen de groep (los van Eurowings), maar tegelijkertijd ontsnapt Brussels Airlines niet aan besparingen. “We scheiden van Eurowings, maar we moeten meteen naar de fitness”, laat CEO Christina Foerster weten.

De integratie van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines in Eurowings wordt stopgezet. “Brussels Airlines zal niet langer deel uitmaken van Eurowings.” Brussels Airlines zal in de toekomst nauwer aansluiten bij de andere maatschappijen – zogeheten netwerkmaatschappijen – van de Lufthansa-groep, zoals Lufthansa, Austrian Airlines en Swiss.

Positioneren en besparen







De integratie van Brussels Airlines – met zijn langeafstandsvluchten – in Eurowings, dat vooral rechtstreekse vluchten binnen Europa uitvoert, was te complex geworden, klinkt het bij Brussels Airlines. Zeker gezien de moeilijke marktomstandigheden in de luchtvaartsector momenteel. Daarom is nu beslist Brussels Airlines uit de Eurowings-divisie te lichten.

De exacte positionering van Brussels Airlines binnen de Lufthansa-groep wordt de komende maanden uitgewerkt. Daarbij zal er ook bespaard moeten worden, net als in de hele groep, want in het derde kwartaal zou er een ‘turnaroundplan’ op tafel moeten liggen. “We gaan uitwerken hoe we van Brussels Airlines een winstgevend bedrijf op lange termijn kunnen maken”, heet het.

De langeafstandsvluchten die Brussels Airlines uitvoert vanuit Düsseldorf, blijven alvast bestaan. Ze zullen wel uit de Eurowings-divisie gehaald worden, want Eurowings zal zich concentreren op korte vluchten binnen Europa.

Volwassen maatschappij

De bonden reageren positief dat Brussels Airlines op eigen benen gaat staan binnen de Lufthansa-groep. “De beste leerling van de klas mag een bank vooruit”, reageert ACLVB’er Filip Lemberechts. “Het is goed dat we niet meegesleurd worden in de verliezen van Eurowings”, vult Anita Van Hoof van de BBTK aan. “Ze pakken Brussels Airlines nu aan als een volwassen maatschappij”, zegt Paul Buekenhout van ACV Puls tot slot. “De CEO heeft vastgesteld dat hier veel competenties zitten, waarin geïnvesteerd moet worden.”

De bonden reageren niet ongerust over de aangekondigde besparingen. Ze hebben voorlopig geen indicatie dat de besparingsoefening zou kunnen uitdraaien op een sociaal bloedbad.