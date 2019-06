Belgische ouders voelen zich schuldig wanneer ze geen zelfbereide maaltijd op tafel zetten

Jonge ouders vinden het belangrijk om ’s avonds gezellig samen te eten met het hele gezin. Niet alleen het samenzijn is voor hen belangrijk, maar liefst gebeurt dat ook met lekkere, verse en gezonde maaltijden. Dat blijkt uit een studie van maaltijdbezorgapp Uber Eats.

Een drukke baan, een bruisend sociaal leven, voldoende quality time met de kinderen en daarboven ook nog eens dagelijks een gezonde, zelfgemaakte maaltijd op tafel zetten. Dat is het ultieme doel voor alle jonge ouders in België. Gezond eten, zowel voor onszelf als voor onze kinderen is belangrijk, dat blijkt uit onderzoek* van Uber Eats. Als resultaat blijkt de avondmaaltijd nog steeds hét moment om bij een gezonde maaltijd gezellig samen te zijn met het hele gezin.







Voor 81% van de ondervraagden krijgt een zelfbereide maaltijd nog steeds duidelijk de voorkeur. Dat veel werkende ouders naast hun drukke sociale leven nog vaak in de keuken staan, blijkt dan ook uit het onderzoek: 74% zegt minstens 5 à 6 keer per week zelfbereide maaltijden te eten. Voor 37% is dat zelfs elke dag. (Deze gewoonte leeft veel meer in Vlaanderen (41%) dan in Wallonië (30%).) Een maaltijd laten leveren wordt door 73% gezien als een uitzonderlijk verwenmoment.

Ongezond schuldgevoel

Lukt het eens niet om vers te koken, dan kan een bezorgmaaltijd een gemakkelijk alternatief bieden. Toch lijken ouders zich dan vaak schuldig te voelen; vrouwen (66%) hebben dit net iets vaker dan mannen (58%). Dat heeft te maken met het idee dat bezorgde maaltijden vaak ongezonder zijn dan wat ze zelf bereiden: 35% van alle vrouwen is niet helemaal overtuigd dat hun kinderen dan voldoende gezonde voedingsstoffen op hun bord krijgen. Mannen hebben iets meer vertrouwen: bij hen is dit 29%. In totaal zegt 49% dan ook dat ze vaker bezorgmaaltijden zouden bestellen als er meer gezonde opties zouden zijn.

“Nochtans biedt Uber Eats iedereen de mogelijkheid om zo gezond mogelijk te bestellen,” zegt Kamilla Lambotte, Manager Uber Eats België. “Tussen de beschikbare restaurants zitten erg veel vegetarische en vegan opties, net als verschillende ‘kids-proof’-maaltijden die speciaal werden bereid om je kinderen gezond én lekker te laten eten. Een bezorgmaaltijd hoeft dus zeker niet ongezond te zijn; het kan een lekker alternatief zijn als we een drukke dag achter de rug hebben en onze kinderen toch iets gezond willen voorschotelen.”

Trucjes aan tafel

Belgische ouders zijn bereid om alles uit de kast te halen om hun kinderen gezond te laten eten. Zo zegt 75% van alle jonge ouders slimme trucjes of hulpmiddelen in te zetten om de kroost groenten te laten eten. Veelgenoemde trucjes zijn bijvoorbeeld groenten verstoppen of pureren, een andere naam verzinnen of leuk bestek of servies gebruiken. 54% meent bovendien dat hun kinderen anders geen groenten zou willen eten – in Wallonië gebeurt dat iets vaker (60%) dan in Vlaanderen (51%).

“Ouders hebben nog vaak het idee dat een verwenmoment een ‘zondigmoment’ is, waarbij je je even helemaal laat gaan. Nochtans gaan gezond en lekker perfect samen, voor het hele gezin. Te vaak leeft het idee dat gezond eten niet synoniem kan staan aan lekker eten, maar onze partnerrestaurants bewijzen graag het tegendeel!” zegt Lambotte.

Om de dagelijkse hectiek te vergemakkelijken en te laten zien dat eten bestellen geen ongezonde uitzondering hoeft te zijn, werkt Uber Eats samen met verschillende restaurants in onder andere Antwerpen, Brussel en Gent. Uber Eats slaat de handen in elkaar met onder meer Poule&Poulette, Green Mango en Balls & Glory om ouders te ondersteunen. Vanaf vandaag tot en met eind juni bieden lokale restaurants over het hele land exclusief kidsproof menu aan in de Uber Eats app vanaf €5.90. Zo houd je meer tijd over voor elkaar en kan je zonder schuldgevoel genieten van een lekkere en gezonde maaltijd voor het hele gezin.