Belgische eersteklasser reageert ge-ni-aal op seksueel getint spambericht

Tegen spamberichten valt weinig te doen, al weet de socialmediamanager van Sint-Truidense VV wel van aanpakken.

Op het officiële Instagramaccount van STVV verscheen onlangs een reactie van een nepaccount. In plaats van de reactie te verwijderen, koos de socialmediamanager ervoor om het spambericht met humor te bestrijden. Met succes, want een tijdje later werd het Instagramaccount afgesloten.

Handdoek







In het spambericht stond het volgende te lezen: “Mijn borsten zijn nat, help me alsjeblieft om hem schoon te maken”. Waarop STVV gortdroog antwoordde: “Bekijk onze online fanshop voor de STVV-handdoek. Voor maar €28!” De STVV-fans lagen in een deuk. En terecht!