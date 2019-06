Zondagse verkeersellende door aanrijding met zwaargewonde E314 Heusden-Zolder

Door een aanrijding op de E314 in Heusden-Zolder richting Leuven, waarbij zondagochtend kort na 7.30 uur drie voertuigen betrokken raakten, zijn de twee rijstroken en de pechstrook versperd. De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg moest de geknelde bestuurder van een Smart-wagen bevrijden. De man werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Hij verkeert niet in levensgevaar. Hoewel het zondag is, werd het verkeer op de calamiteitenroute ook al snel drukker. De federale wegpolitie Limburg besloot voor het verkeer op de E314 de calamiteitenroute af te kondigen, waardoor de automobilisten de autosnelweg moesten verlaten via afrit 27 Circuit Zolder. De lokale politiezones Heusden-Zolder en Limburg Regio Hoofdstad werden ingeschakeld om het verkeer in goede banen te leiden, maar ondanks het feit dat het zondag is, ontstond er op die lokale wegen ook snel oponthoud. Tegen 9 uur werd de linkerrijstrook van de E314 alvast terug vrijgegeven.

bron: Belga