Zeer zonnige zondagnamiddag

Deze namiddag is het zeer zonnig met uitsluitend wat hoge sluierwolken. In de loop van de dag ontstaan er over de oostelijke landshelft wat onschuldige stapelwolken. De maxima liggen tussen 24 graden in de Hoge Venen en 29 graden tot lokaal 30 graden in de Kempen. De wind waait matig uit oost en wordt later zuidoostelijk landinwaarts en noordoostelijk aan zee. Dat meldt het KMI. Deze avond en vannacht verwachten we hoge en middelhoge wolken maar blijft het droog. Het is erg zacht in Laag-Midden-België met minima tussen 13 graden in de Hoge Venen en lokaal tot 20 graden in de grote steden en in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit oost tot zuidoost.

Morgen is het zonnig met soms wat meer hoge wolkensluiers. Over het westen kan in de namiddag wat meer bewolking het land binnen drijven. Het wordt erg warm met op meerdere plaatsen maxima van 27 graden in de Hoge Venen tot lokaal 32 graden in de Kempen, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Over het uiterste westen wordt de wind in de namiddag noordwestelijk.







Morgennacht is het wisselend bewolkt en droog met vooral over het westen en centrum wat lage en middelhoge bewolking. Lokaal is wat nevel mogelijk. De minima zijn erg hoog met 27 graden in de Hoge Venen en mogelijk 23 graden in de grote steden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind over het oosten van het land. Er staat een zwakke veranderlijke wind over het westen.

Dinsdag is het zonnig met hoge wolkensluiers. Het wordt zeer warm met maxima van 28 of 29 graden aan zee, rond 32 graden in het centrum en tot 34 graden in de Kempen. In de kuststreek is het aanvankelijk dus ook zeer warm, maar daar koelt het in de namiddag en ’s avonds af onder invloed van een noordwestelijke zeebries. In het binnenland waait er een zwakke tot meestal matige wind uit zuidoost ruimend naar zuid.

Ook woensdag wordt een zonnige dag, maar in het uiterste westen en noordwesten kunnen er tijdelijk lage wolkenvelden voorkomen. Er zijn grote regionale temperatuursverschillen: aan zee schommelen de maxima rond 20 graden, in het centrum tussen 28 à 30 graden en in het uiterste zuidoosten rond 33 graden. Er waait een overwegend matige wind uit noordelijke richtingen.

Donderdag is het opnieuw zonnig en wat minder warm. We krijgen maxima van 22 graden aan zee tot ongeveer 27 graden in de meeste streken. In het uiterste zuidoosten kan het kwik echter nog klimmen tot 32 graden. Er waait een matige noordoostenwind.

Vrijdag blijft het zonnig met maxima van 20 graden aan de kust, rond 26 graden in het centrum tot 29 graden in Belgisch Lotharingen. De wind is matig uit noord tot noordoost.

Zaterdag wordt wellicht ook een zonovergoten dag met maxima rond 28 graden of mogelijk meer.

Zondag lijkt het warm te blijven, maar mogelijk verschijnen er meer wolken.

bron: Belga