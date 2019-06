WK motorcross – Tim Gajser zet in Duitsland dominantie in de verf met winst in beide reeksen

De Sloveen Tim Gajser (Honda) heeft zondag de Grote Prijs motorcross van Duitsland in de MXGP-klasse op zijn naam geschreven, dat is de tiende WK-manche van het seizoen. Gajser won op het circuit van Teutschenthal beide reeksen en verstevigde met zijn vijfde dubbel van het seizoen zijn leidersplaats in de WK-stand. De tweede plaats ging naar de Zwitser Arnaud Tonus (Yamaha), de Fransman Gautier Paulin (Yamaha) mocht als derde mee het podium op. Beste Belg was Jeremy Van Horebeek, die negende werd in deze Grand Prix na een achtste en negende stek in de reeksen.

In de WK-stand telt Gajser acht GP’s voor het einde van het seizoen 441 punten en daarmee heeft hij een comfortabele voorsprong op Antonio Cairoli (358). De Italiaanse voormalige wereldkampioen was door een blessure niet van de partij in Teutschenthal. Van Horebeek is zevende met 225 punten.

In de MX2 was de zege voor de Spanjaard Jorge Prado (KTM). Hij haalde het van de Fransen Tom Vialle (KTM) en Matthys Boisrame (Honda). Jago Geerts (Yamaha) werd 15e en Brent Van Doninck (Honda) 16e. Prado is met 447 punten momenteel WK-leider in de MX2.

bron: Belga