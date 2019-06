WB driebanden Antwerpen – Spanjaard Javier Palazon wint zijn eerste wereldbekertoernooi

De 31-jarige Spanjaard Javier Palazon (UMB-48) heeft zondag in het Casino van Blankenberge de derde wereldbekermache driebanden van het seizoen gewonnen. In de finale versloeg hij de Duitser Martin Horn (UMB-19) met 40-26, goed voor de eerste wereldbekerzege in zijn carrière. In zijn halve finale was Palazon met 40-37 net iets beter dan de Zweed Thorbjörn Blomdahl (UMB-16). Horn schakelde de Zuid-Koreaan Cho Jae Ho met 40-39 uit.

Halve finales:

Javier Palazon (Spa/48) – Thorbjörn Blomdahl (Zwe/16) 40-37 (1.600-1.520)

Martin Horn (Dui/19) – Jae Ho Cho (ZKo/8) 40-39 (2.000-1.950)







Finale:

Javier Palazon (Spa/48) – Martin Horn (Dui/19) 40-26 (1.739-1.130)

.

bron: Belga