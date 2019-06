Verkiezingen Istanboel – Erdogan feleciteert Imamoglu met overwinning

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Ekrem Imamoglu gefeliciteerd met zijn overwinning bij de burgemeestersverkiezingen in Istanboel. “De nationale wil heeft zich vandaag opnieuw getoond”, aldus Erdogan op Twitter. “Ik feleciteer Ekrem Imamoglu, die volgens onofficiële resultaten de verkiezing gewonnen heeft.” Uit de zo goed als volledige resultaten blijkt dat Imamoglu bijna tien procentpunten voorligt op zijn tegenstander, de door Erdogan naar voren geschoven oud-premier Binali Yildirim.

De inwoners van Istanboel moesten zondag voor een tweede keer dit jaar naar de stembus om een burgemeester te kiezen. In maart was de winst, zij het met een klein verschil, ook al voor Imamoglu. De AKP van Erdogan had een klacht ingediend tegen het verloop van die verkiezingen en kreeg van de kiescommissie een heruitgave, maar die leverde dus een nog grotere winst voor oppositiekandidaat Imamoglu op.

In de laatste week van de campagne haalde Erdogan enkele keren stevig uit naar Imamoglu, door hem een leugenaar te noemen, hem te beschuldigen van banden met terreurorganisaties en hem te vergelijken met de Egyptische president Abdelfattah al-Sissi. Erdogan noemde al-Sissi onlangs nog “een tiran”.

bron: Belga