Topfavoriet Ghazouani eist overwinning op bij presidentsverkiezingen Mauritanië

In Mauritanië heeft voormalig minister van Defensie Mohamed Ould Ghazouani zich zondag tot winnaar van de presidentsverkiezingen uitgeroepen. Hij legde volgens lokale media een verklaring af in het gezelschap van uittredend president Mohamed Ould Abdel-Azziz, van wie hij een vertrouweling is. Met 80 procent van de stemmen geteld, heeft Ghazouani bij de verkiezingen die zaterdag werden gehouden 50,56 procent van de stemmen gewonnen. Dat zegt de onafhankelijke kiescommissie in het West-Afrikaanse land.

Mohamed Ould Ghazouani gold voor de verkiezingen als de topfavoriet om president Abdel-Aziz op te volgen. De stembusgang wordt als cruciaal gezien, want het is voor het eerst in decennia dat Mauritanië een vredevolle machtsoverdracht krijgt. Zo kwam Abdel-Aziz in 2008 aan de macht na een militaire staatsgreep, en was Ghazouani zelf ook betrokken bij de staatsgrepen van 2005 en 2008. Nu kon hij op de steun van het establishment en de pro-regeringspartijen rekenen. Zaterdag nog riep president Abdel-Aziz de Mauritaniërs op om massaal voor Ghazouani te stemmen.

Ghazouani had vijf tegenkandidaten bij de verkiezingen. Vier van hen maakten zaterdag gewag van onregelmatigheden bij de verkiezingen, maar volgens de kiescommissie hebben zich geen grote incidenten voorgedaan.

Bron: Belga