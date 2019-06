Terugkeer van Jean-Pierre Bemba in Kinshasa verloopt niet zonder incidenten

De terugkeer van de Congolese oppositieleider Jean-Pierre Bemba naar Kinshasa is zondag niet vlekkeloos verlopen. Onderweg naar een volkswijk waar hij zijn aanhangers zondagnamiddag toesprak, werd zijn konvooi verschillende keren bekogeld met stenen. De politie antwoordde met traangas. Het konvooi was uren onderweg om vanop de luchthaven van Ndjili ter plaatse te raken, een traject van een tiental kilometer. In augustus vorig jaar keerde Bemba voor het eerst in elf jaar al eens terug naar Kinshasa, om zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen in te dienen. Die kandidatuur werd geweigerd, waarop hij terugkeerde naar België. Zondagvoormiddag was Bemba met een privévliegtuig geland, vanuit Brussel. Daar werd hij opgewacht door Martin Fayulu, de presidentskandidaat die de meeste stemmen verzamelde maar toch naast het presidentschap greep. Bemba steunde samen met enkele andere oppositiefiguren Fayulu’s kandidatuur, maar de coalitie die zich initieel achter Fayulu schaarde, is verdeeld.

“Jean-Pierre Bemba is teruggekeerd om Martin Fayulu een helpende hand te geven”, zei een van Bemba’s politieke vertrouwelingen, Eve Bazaiba, zondag tijdens de meeting.

In augustus vorig jaar was Bemba, in beroep, vrijgesproken door het Internationaal Strafhof van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

In de buurt van de luchthaven was zondag maar weinig volk komen opdagen om Bemba te begroeten, zeker in vergelijking met de vele duizenden die hem vorig jaar stonden op te wachten, na elf jaar afwezigheid in Congo.

