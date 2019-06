Tafeltennissers Lisa Lung en Cédric Nuytinck uitgeschakeld in gemengd dubbel

Tafeltennissers Lisa Lung en Cédric Nuytinck zijn vandaag op de Europese Spelen in Minsk uitgeschakeld in de achtste finales van het gemengd dubbel. Het Belgische duo verloor met 3-1 (12-10, 9-11, 11-4 en 11-9) van de Roemenen Bernadette Szocs en Ovidiu Ionescu. Lisa Lung (ITTF 130), vrij in de eerste ronde, ging er gisteren uit in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor met 4-0 (11-8, 11-4, 11-8, 11-9) van de Française Laura Gasnier (ITTF 80).

Nathalie Marchetti (ITTF 157) wist zich wel te plaatsen voor de derde ronde na een 4-3 zege tegen de Hongaarse Szandra Pergel (ITTF 71): 6-11, 8-11, 11-4, 7-11, 11-9, 12-10, 11-9. Ze ontmoet deze namiddag de Oostenrijkse Sofia Polcanova (ITTF 22).







Cédric Nuytinck (ITTF 44) komt vandaag in de derde ronde van het enkelspel in actie tegen de Fin Benedek Olah (ITTF 85).

Florent Lambiet (ITTF 97) strandde gisteren in de tweede ronde. Hij moest met 4-0 (13-11, 11-8, 11-9, 11-9) zijn meerdere erkennen in de Italiaan Niagol Stoyanov (ITTF 67).

