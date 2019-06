Stafchef Ethiopisch leger neergeschoten

In Ethiopië is de stafchef van het leger gewond geraakt nadat hij door kogels werd getroffen. Dat heeft premier Abiy Ahmed zondag gezegd. Over zijn toestand is voorlopig niets bekend. De premier verscheen in legeruniform op de nationale televisie om het nieuws te melden. Over de gezondheidstoestand van generaal Seare Mekonnen zei hij echter niets.

Eerder had de eerste minister nog gemeld dat er in de regio van Amhara, in het noordwesten van het land, een staatsgreep was afgewend. Ook hierover werden geen verdere details vrijgegeven.

De Amerikaanse ambassade in Addis Abeba vaardigde een veiligheidswaarschuwing uit. Op de website staat te lezen dat de ambassade weet heeft van “meldingen van geweld in en rond de stad Bahir Dar”. Er wordt opgeroepen om niet naar Bahir Dar en Amhara af te reizen. Wie zich al in het gebied bevindt, krijgt de raad om zich te verschuilen.

Sinds hij na twee jaar van onrust in Ethiopië in april 2018 aan de macht kwam, probeert premier Abiy Ahmed het land te democratiseren door dissidente groeperingen te legaliseren, schendingen van de mensenrechten aan te pakken en de persvrijheid te verbeteren. Hij maakte ook werk van economische hervormingen. Tegelijk ziet Ahmed zich echter vaak geconfronteerd met terugkerende interetnische spanningen. Die hebben meestal te maken met grondbezit en het gebruik van grondstoffen, en resulteren niet zelden in geweld.

