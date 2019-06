Sami Chouchi strandt in derde ronde: “Mijn dag zit er te vroeg op”

Sami Chouchi (IJF 20) was met veel ambitie afgezakt naar de Europese Spelen in Minsk. Op het EK judo sneuvelde de Europese vicekampioen bij de -81 kg echter in de derde ronde. Attila Ungvari (IJF 32) bleek daarin te sterk, de Hongaar haalde het in de Golden Score. “Ungvari is een judoka waartegen het heel lastig vechten is. Hij probeert te winnen op strafpunten. Met mijn trainers hadden we een tactiek uitgedokterd, en die bleek goed. Maar ik liet me verrassen”, vertelde de Brusselaar. “Hij is het type judoka dat niet echt de judogi wil vastpakken. Dit is een tegenslag voor mij, want ik weet wat ik hier kwam zoeken, ik was vastberaden en had een goed gevoel na een goede voorbereiding. Maar het is ook geen al te grote teleurstelling. Het blijft judo, een sport waarin je met veel factoren rekening moet houden. Mijn dag zit er te vroeg op, maar binnen twee weken heb ik alweer een nieuw toernooi in Montréal, waarna er nog één volgt in Zagreb. En eind augustus is er dan het WK in Tokio.”

In de categorie tot 70 kg was het meteen einde verhaal voor Roxane Taeymans (IJF 28) en Gabriella Willems (IJF 27). Taeymans verloor met ippon van de Kroatische Barbara Matic (IJF 18), Willems ging met waza-ari onderuit tegen de Portugese Barbara Timo (IJF 30).







“Op papier was het een behoorlijk lastige loting”, zei Taeymans na de kamp. “Toch had ik in het begin een goed gevoel. Ik ben ontgoocheld, want ik voelde me niet de mindere van haar. In judo kan een klein foutje je de kamp kosten.”

Het WK in Tokio is net als bij veel andere judoka’s Taeymans’ belangrijkste toernooi dit jaar. Ze strijdt samen met Gabriella Willems voor het enige Belgische ticket in hun gewichtscategorie voor de Spelen in Tokio. “Vanalles kan nog gebeuren, want de weg is nog lang. We werken vaak samen dezelfde toernooien af, maar ik concentreer me op mijn judo en dan zullen we wel zien”, besloot Taeymans.

bron: Belga